الآن: نتيجة مباراة النصر والشباب اليوم في كأس الأمير محمد بن سلمان والنصر يسير بخطى ثابتة

يلتقي اليوم فريق النصر مع الشباب في الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري السعودي للمحترفين حيث يسعى النصر لملاحقة الهلال على تصدر الترتيب وتقليل فارق النقاط لـ 3 نقاط قبل مواجهة الهلال غدا لوضع المزيد من الضغط على الهلال في المباراة.

نتيجة مباراة النصر والشباب

وتنطلق مباراة اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية على قناة ksa سبورت بتعليق عبدالله الحربي ويقود اللقاء تحكيميا الحكم أناستاسيوس سيديروبولس، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت لصالح النصر بهدف نظيف.

جماهير النصر تتوافد على الملعب لدعم الفريق ولحظات على بداية اللقاء

دخول اللاعبين والشماريخ حاضرة في المدرجات

بداية المباراة

الدقيقة 7: أولى هجمات النصر والكرة تصل لحارس الشباب قبل لاعب النصر

الدقيقة 12: تسديدة قوية من جوليانو على مرمى الشباب ولكن في يد الحارس

الدقيقة 27: تسديدة قوية من نور الدين على مرمى الشباب وتخرج للركنية

الدقيقة 38: كرة خطيرة والهدف الاول للنصر عن طريق عبدالرزاق حمد الله

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

الدقيقة 50: خطأ على نور الدين مرابط وانذار والشباب أخطر الآن

الدقيقة 74: تسديدة من أمرابط ولكن في يد حارس الشباب

نهاية المباراة بفوز النصر بهدف نظيف

الفريق النصر الشباب 1 0

مباراة النصر والشباب

وخلال التدريبات لفريق النصر في الأيام الماضية حرص المدير الفني على شرح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبيه في المباراة السابقة أمام الفيحاء والتي انتهت بفوز النصر بهدف نظيف ومن جانبه قام سعود آل سويلم رئيس النادي بصرف مكافأة للاعبين لتحقيق الفوز في المباريات السابقة طالبا منهم ضرورة الاستمرار في العروض القوية القادمة.