نتيجة مباراة الشباب والنصر في الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي

يلتقي اليوم النصر والشباب ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، ويدخل الفريقين المباراة بعد فوز في المباراة السابقة لكل منهما، لذا فمن المتوقع أن تكون مباراة اليوم قوية حيث أنها بين المركزين الثاني والثالث في الدوري.

موعد مباراة النصر والشباب

ومن الجدير بالذكر أن المباراة تنطلق في تمام الثامنة والنصف بتوقيت السعودية والسابعة والنصف بتوقيت القاهرة بتعليق عبد الله الحربي على قناة KSA الرياضية الأولى، ويُدير اللقاء طاقم تحكيم يوناني.

نتيجة مباراة النصر والشباب

يأتي النصر في المركز الثاني من الدوري برصيد 46 نقطة بعد 21 جولة بينما الشباب يحل في المركز الثالث برصيد 40 نقطة بفارق ستة نقاط عن النصر، وتُعتبر مباراة اليوم من المباريات الفاصلة فإذا فاز النصر اتسع الفارق إلى تسعة نقاط وهبط الشباب إلى المركز الرابع بينما إذا فاز الشباب تقلص الفرق إلى ثلاث نقاط فقط.

نتيجة اللقاء: