تعرف على قيمة العضوية الجديدة فى مركز شباب الجزيرة والمستندات المطلوبة

صدى البلد - ريهام بكير

أعلنت ادارة مركز شباب الجزيرة فتح باب العضوية الجديدة اعتبارا من غد الجمعة الموافق 1 مارس 2019، وفقا للشروط الآتية:

قيمة العضوية الفردية 50000 جنيه فى حالة اضافة الزوجة خلال السنة المالية الاولى يتم سداد مبلغ 155 جنيها.

عضوية زوج وزوجة بمبلغ 50000 جنيه.

الأبناء من سنة حتى قبل 16 سنة بمبلغ 2500 جنيه ، والأبناء من 16 حتى 20 سنة بمبلغ 5000 جنيه .

الأب أو الأم تحت سن 60 سنة بمبلغ 5000 جنيه ، الأب أو الام فوق سن 60 سنة بمبلغ 2500 جنيه.

إضافة زوجة أخرى 5000 جنيه ، بالإضافة لقيمة رسم الاشتراك...