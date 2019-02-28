وكيل رمضان صبحي: أعرف سبب عدم ضمه للمنتخب لكني لا أستطيع البوح

اليوم الجديد

تحدث نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، نجم النادي الأهلي، عن عدم انضمام لاعبه لمعسكر المنتخب الوطني في مارس المقبل.

وقال شوقي، في تصريحات لقناة أون سبورت: «عدم ضم رمضان صبحي للمنتخب قرار تابع لسياسة أجيري، ولن أفصح عنه في الإعلام، الأمر شخصي ولا يوجد له علاقة بالفنيات».

وأضاف: «كانت الحجة الفترة الماضية أنه لا يشارك في إنجلترا، ولكن الآن هو يشارك، أنا كنت أعلم من البداية أنه لن ينضم ولم أتفاجأ».

وتابع وكيل رمضان صبحي: «الجهاز الفني للمنتخب يضر صبحي على المستوى الشخصي بعدم ضمه، لأن تصاريح العمل في إنجلترا...