سيد معوض يتعرض لحادث سرقة

أعلن سيد معوض، نجم النادي الأهلي السابق، ومدرب الفريق الأسبق، عن تعرض حسابه الرسمي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للسرقة. وكتب «معوض»، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «أكونت الفيس بتاعي أتسرق، وأي كلام يتكتب عليه أو أي حاجة تنزل عليه أنا غير مسؤل عنها من الآن».

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