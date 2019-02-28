الصحف الإسبانية: فينيسيوس يلعب وسواريز يقتل

انشغلت الصحف الإسبانية بالمباراة المثيرة التي جمعت بين ريال مدريد وغريمه الأزلي برشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو، في لقاء فاز به “البلاوغرانا” بثلاثية نظيفة، افتتحها واختتمها الأوروغوياني لويس سواريز الذي كان “قاتلاً” في “نهائي فتاك” انتهى بإقصاء “الملكي” من كأس ملك إسبانيا عقب سقوطه في نصف النهائي بمجموع 1-4.

وبصورة من خلف شباك الملكي وأمامه إثنين من لاعبي “الميرينغي” على الأرض بينما يلتقط حارسه الكوستاريكي كيلور نافاس الكرة في مشهد يستعرض ما بعد الهدف الثاني الذي سجله مدافع ريال مدريد، رافائيل فارن في مرماه، افتتحت صحيفة آس عددها الصادر اليوم الخميس، بعنوان “فينيسيوس يلعب وسواريز يقتل”، مذكرة بأن الريال طالب بركلتي جزاء وندد بشبهة تسلل جاء منها هذا الهدف الثاني للبرسا.

وأشارت الصحيفة في عنوان آخر إلى أن “البرسا سدد مرتين نحو الشباك وسجل ثلاثة أهداف”، مبرزة أن نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي “كان في حكم الغائب” بالمباراة.

كما نقلت الصحيفة على صفحتها الرئيسية تصريحات مدرب ريال مدريد، الأرجنتيني سانتياغو سولاري حين ذكر بأن “الأهداف والحسم هما الفاصل في كرة القدم وهذا ما فعلوه هم”، بينما أقر المدير الفني للبرسا، إرنستو فالفيردي بأن فريقه “افتقر للقوة الهجومية وعلينا أن نتحسن”.

من جانبها، افتتحت صحيفة ماركا عددها الصادر اليوم بعنوان: “الفارق بين التساهل وعدم التساهل” مع صورة لسواريز على جانب وللبرازيلي فينيسيوس على الجانب الآخر، في إشارة لكم الفرص التي أهدرها الريال في حين كان البرسا حاسماً في الفرص القليلة التي سنحت له.

وفي عنوان فرعي، أبرزت الصحيفة أن “ريال مدريد كان مسيطراً لكن البرسا ببطء وحسم نجح في التأهل للنهائي”.

كما لفتت إلى أن فينيسيوس “قاد هجوم الملكي لكنه افتقر للمسة الأخيرة”، مضيفة أن سواريز على جانب آخر “كان حاسماً كما القاتل”.

وبصورة للمهاجم الأوروغوياني، وصفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية مباراة إياب نصف النهائي بـ”النهائي الفتاك”، مبرزة أن “البرسا سيخوض نهائي كأس الملك للمرة السادسة على التوالي عقب فوزه على البرنابيو مستغلاً الثغرات ودون أن يلعب جيداً”.

وأضافت أن “ثنائية لويس سواريز من بينها ركلة جزاء على طريقة بانينكا، وهدف لفاران في مرماه قضوا على ريال مدريد”.

وفي أعلى الصفحة، لم تنس الصحيفة الكاتالونية الاحتفال بحصول رئيس برشلونة السابق ساندرو روسيل على إخلاء سبيل مشروط بعدما قضى نحو عامين بالحبس الاحترازي بتهمة غسيل أموال تقدر بـ20 مليون يورو من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

أما صحيفة سبورت الكاتالونية أيضاً، فاختارت صورة للاعبي البلاوغرانا وهم يحتفلون بأحد الأهداف، وعنونتها “أسياد البرنابيو”، محتفية بما اعتبرته “إهانة جديدة للريال”.

وأضافت الصحيفة أن “البرسا يتأهل لنهائي كأس الملك للمرة السادسة على التوالي عقب اكتساح الميرينغي على ملعبه”.