نصف مليار يورو شرطاً جزائياً في عقد ألبا

أعلن فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، بطل الثنائية المحلية (الدوري والكأس) في الموسم الماضي، اليوم الخميس، تمديد التعاقد مع ظهيره الأيسر جوردي ألبا لمدة خمسة أعوام.

وبناء على ذلك، سيظل ألبا، الذي سيكمل عامه الثلاثين في يونيو (حزيران) المقبل، مدافعاً عن ألوان برشلونة حتى عام 2024، فيما يتضمن عقده بنداً يسمح له بفسخ التعاقد مقابل 500 مليون يورو (570 مليون دولار).

وخاض ألبا 282 مباراة مع برشلونة، وتوج بأربعة عشر لقباً مع الفريق في سبعة مواسم، إذ انضم لصفوف الفريق الكاتالوني عام 2012، قادماً من فالنسيا الإسباني.

وتوج ألبا بلقب الدوري الإسباني في أربع مناسبات، وبلقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، كما فاز ببطولة كأس الأمم الأوروبية مع منتخب إسبانيا عام 2012.