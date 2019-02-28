التعادل السلبى يحسم لقاء اليوم بين نادى الألومنيوم ونظيره فريق سوهاج

تعادل فريق نادى الألومنيوم مع نظيره فريق نادى سوهاج في مبارة التى جمعت بينهما اليوم الخميس بملعب نادي الألومنيوم، ضمن مواجهات الجولة العشرين، بدوري القسم الثاني فى موسم 2018/2019.

بدأ اللقاء بين الفريقين متكافئا

في الفرص والأداء ، تبادل خلالهما الهجمات، سعيًا لإحراز هدف الفوز، واضافة 3 نقاط إلى أى منهما، للتقدم بجدول المسابقة والابتعاد عن منطقة الهبوط التيتشهد صراعًا شرسًا بين الفرق ، ولكن دون أي خطورة على مرمى الفريقين، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

بهذا التعادل، يضيف كلا الفريقين نقطة لرصيده، ليرتفع رصيد الفريقين للنقطة 25، ليحتل فريق نادي سوهاج للمركز السابع، فيما يحتل فريق الألومنيوم المركز الثامن، بجدول المسابقة.