مدرب الترسانة: الفوز على دمياط خطوة مهمة نحو العودة للممتاز

أعرب أحمد كشري المدير الفني لفريق الترسانة عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه اليوم أمام نظيره دمياط واحتفاظ الشواكيش بقمة المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني، لافتا إلى أنها خطوة مهمة نحو عودة الترسانة للدوري الممتاز.

وأضاف كشري في تصريحات خاصة، أن فريقه قدم مباراة كبيرة، في ظل ظروف صعبة، نظرا لموقف فريق دمياط بجدول الدوري، وحاجته إلى النقاط للهروب من مؤخرة الجدول،

إضافة إلى أن الملعب صغير وحالة الجو كانت سيئة لوجود رياح واتربة أثرت بشكل كبير على أداء اللاعبين خاصة في الشوط الأول.

وتابع مع الشوط الثاني ظهر إصرار اللاعبين على الفوز من خلال تكثيف الهجوم وكان لنا ما أردنا بفضل الحماس والإصرار لدي اللاعبين على تحقيق الفوز خاصة وأننا خضنا إعدادا

قويا للمباراة وكان الجميع على قدر المسئولية.

ووجه كشري الشكر للاعبي الفريق، مؤكدا أن روحهم القتالية كانت أحد أهم أسباب الفوز اليوم والحفاظ على قمة المجموعة.

وأتم أن صراع القمة بالمجموعة لايشغله فالفريق الآن في الصدارة وما علينا إلا تحقيق الفوز من أجل الاحتفاظ بالقمة دون النظر إلى نتائج الآخرين.

وحقق فريق الترسانة فوزا كبيرا اليوم على مضيفه دمياط بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 20 بدوري القسم الثاني رفعت رصيد الشواكيش إلى 41 نقطة يحتل بها قمة المجموعة.