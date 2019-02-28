حقق فريق الشمس فوزاً مهماً على مضيفه أبي صقل بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على ملعب المدينة الرياضية ببورسعيد، ضمن منافسات دوري القسم الثاني مجموعة القاهرة.
بهذا الفوز يرفع فريق الشمس رصيده إلى النقطة 25 في المركز الثامن ويتوقف رصيد أبي صقل عند النقطة الخامسة في المركز الأخير.
فيما انتهي لقاء بورتو ومنتخب السويس
كانت هذه تفاصيل خبر الشمس يفوز على أبي صقل ومنتخب السويس مهدد بالهبوط للقسم الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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