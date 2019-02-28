جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو في الكونفدرالية

أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن قائمة الفريق التى سوف تسافر غد الجمعة ، متجهة إلى أنجولا ، لخوض مباراة بترو اتليتكو فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية ، والتى ستقام الأحد المقبل . وضمت قائمة الزمالك التى أعلنها جروس لمواجهة بترو أتليتكو كلا من : فى حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم " جنش " – عماد السيد – عمر صلاح فى خط الدفاع : محمد عبد السلام – محمد عبد الغنى – حازم امام – حمدى النقاز – بهاء مجدى – عبد الله جمعه – محمود حمدى الونش فى خط الوسط : يوسف اوباما – فرجانى ساسى – ايمن حفنى – محمود عبد العزيز – ابراهيم حسن – احمد مدبولي – محمد حسن – أحمد سيد زيزو - فى خط الهجوم : عمر السعيد – حميد احداد – خالد بوطيب

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