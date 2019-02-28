الزرقا يعود بثلاث نقاط غالية من النصر

حقق فريق الزرقا فوزاً غالياً بهدف نظيف ، على مضيفه النصر بقيادة سيد عيد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميسعلى ملعب الأخير بمصر الجديدة ضمن منافسات الأسبوع العشرين من دوري القسم الثاني
بهذا الفوز يرفع الزرقا رصيده إلى النقطة 23 في المركز العاشر في جدول ترتيب مجموعة القاهرة خلف النصر الذي توقف رصيده عند النقطة 24 في المركز التاسع.
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