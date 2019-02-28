انت الان تتابع أول تعليق من شريف إكرامي على إصابته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:٣٨ م

شريف إكرامي

علق شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إصابته بمزق في عضلة السمانة، خلال مشاركته في مران الفريق الجماعي، الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لموجهة بتروجت يوم 4 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الممتاز. وقال إكرامي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على تويتر، اليوم الخميس: "الحمد لله على قضاء الله وقدره، الإصابة عبارة عن تمزق في عضلة السمانة أغيب على أثرها من 4 إلى 6 أسابيع تحددها استجابتي لطرق العلاج".

وتابع: "إصابة في توقيت صعب لكن لا يوجد خيرا من قضاء الله وحكمته، كل التوفيق لزملائي الرجال والجهاز الفني في المباريات الهامة القادمة، وأعود أقوى بإذن الله". وخضع إكرامي، لأشعة الرنين المغناطيسي منذ قليل، لتحديد حجم إصابته والتي أظهرت إصابته بتمزق في سمانة، وسيغيب لمدة 6 أسابيع، ليتأكد غيابه رسميًا