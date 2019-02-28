انت الان تتابع جروس يحدد موعد المران الأخير للزمالك قبل رحلة أنجولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٧:٥٨ م

حدد السويسرى كرستيان جروس، المدير الفنى لنادى الزمالك، اليوم الخميس، موعد المران الأخير للفريق قبل السفر إلى أنجولا، حيث يخوض الفريق مرانه فى العاشرة والنصف صباح غدٍ الجمعة، قبل السفر لأنجولا تمهيدًا لمواصلة المشوار الإفريقى فى بطولة الكونفدرالية. وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، على ملعب برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

وجاء هدف الضيوف عن طريق أزولاو، قبل أن يحرز يوسف إبراهيم "أوباما" هدف التعادل في الوقت القاتل. وتسافر بعثة الزمالك إلى أنجولا عصر يوم الجمعة المقبل استعدادًا لمواجهة بترو أتلتيكو الأحد المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، علمًا بأن فريق الزمالك يتذيل المجموعة الرابعة