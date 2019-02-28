انت الان تتابع رسميًا.. إقالة رانييري من تدريب فولهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٧:٢٧ م

أعلن نادي فولهام الإنجليزي، إقالة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة وتهديد الفريق بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، جاء ذلك في بيان نشره النادي، اليوم الخميس، وجاء نصه كالتالي: "بعد نقاشنا هذه الظهيرة توصلنا مع رانييري إلى أن التغيير هو الأفضل للجميع في الوقت الحالي، ولست متفاجئا إذ كان رانييري رجلا مهذبا ولبقا كعادته.. فترته مع فولهام لم تُثمر عما كان متوقعا ونحتاجه عندما تولى المهمة في نوفمبر الماضي، ولكني أؤكد أن اللوم ليس عليه فقط على التواجد في هذا المركز".

وقال رانييري تعقيبا على البيان "أنا حقيقة محبط بسبب النتائج الأخيرة، ولأننا لم نمكن من استغلال انطلاقتنا الجيدة عند تعييني، أود شكر النادي واللاعبين والجماهير على الدعم الذي حظيت به طوال فترتي في النادي". وقرر شهيد خان رئيس نادي فولهام تعيين سكوت باركر بدلاً منه بصورة مؤقتة لحين التوصل مع اتفاق مع