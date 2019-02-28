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هل ينجح يوفنتوس في جمع زيدان ورونالدو؟

بعدما ظهر اسم زين الدين زيدان على طاولة أكثر من فريق أوروبي عملاق، أوردت تقارير صحفية أن المدرب الفرنسي من المتوقع أن يشرف على تدريب يوفنتوس الإيطالي قريبا. المدرب الفرنسي قد يجتمع مجددا مع نجمه المفضل كريستيانو رونالدو.

خلال تدريبه فريق ريال مدريد، ارتبط زين الدين زيدان بعلاقة قوية مع كل نجوم "الأبيض الملكي"، إذ استطاع المدرب الفرنسي كسب قلوب اللاعبين في وقت وجيز، وإخراج أفضل ما في جعبتهم على المستطيل الأخضر. ويأتي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على رأس قائمة اللاعبين، الذين جمعتهم علاقة قوية مع الأسطورة الفرنسية، فقد عبر أحسن لاعب في العالم خمس مرات في أكثر من مناسبة عن إعجابه الشديد بطريقة زيدان التدريبية وخططه التكتيكية، التي قادت "الميرنغي" إلى اعتلاء منصات التتويج المحلية والقارية في أكثر من مرة.

ونهاية الموسم الماضي، ترك زيدان تدريب ريال مدريد من أجل التمتع بقسط من الراحة بعيدا عن ضغوطات الساحرة المستديرة، فيما انتقل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في صفقة كروية فاجأت الجميع. ومن المتوقع أن يجتمع قريبا النجم البرتغالي والمدرب الفرنسي في فريق واحد، حيث أورد موقع "لو 10 سبورت" أن زين الدين زيدان سيشرف ربما على تدريب يوفنتوس الإيطالي بداية من الموسم الماضي، خلفاً للمدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري.

ويعاني يوفنتوس هذا الموسم من تذبذب واضح في المستوى، إذ ودع "البيانكونيري" كأس إيطاليا بعد تجرع مرارة الهزيمة أمام أتلانتا. زيادة على ذلك، يواجه الفريق الإيطالي العملاق خطر الخروج من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما سقط بثنائية نظيفة أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ 16 من مسابقة الكأس "ذات الأذنين".

وأوضح موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن زين الدين زيدان سيجتمع قريباً مع كريستيانو رونالدو في فريق "السيدة العجوز"، حيث من المتوقع أن يضخ المدرب الفرنسي دماء جديدة في الفريق، ويساعده على تحقيق هدفه الأساسي بالتتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا الغائبة عن خزائن الفريق منذ أكثر من 20 سنة.

ويعرف زين الدين كثيراً أجواء الدوري الإيطالي لكرة القدم، إذ تألق النجم الفرنسي كثيراً هناك عندما كان يرتدي قميص يوفنتوس. علاوة على ذلك، يمتلك المدرب الفرنسي خبرة كبيرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو ما قد يساعده على تحقيق هدف يوفنتوس الأساسي في التتويج بهذه المسابقة القاريق العريقة.

في المقابل، يلتزم زين الدين زيدان الصمت حيال مستقبله التدريبي، إذ يواصل المدرب الفرنسي الاستمتاع بوقته بعيداً عن أجواء كرة القدم. فيما تشير عدة تقارير صحفية إلى أن أندية أوروبية كبيرة تريد التعاقد مع زيدان على غرار تشيلسي ومانشستر يونايتد.