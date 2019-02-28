“زوران”: مستعدون للفيصلي.. والبريك: “جماهيرنا لا تحتاج إلى رسالة”

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365 : سيف الرخيص

عقد مدرب الهلال، ماميتش زوران، اليوم، مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن مواجهة فريق الفيصلي المرتقبة.

وقال: “مستعدون لمواجهة ضيفنا فريق الفيصلي الذي يملك لاعبين بإمكانيات فردية عالية.. وسنواصل العمل من أجل استمرار سلسلة الانتصارات وغداً سنخوض مباراة قوية”.

وأضاف: “نعمل على الظهور بشكل قوي لكسب جميع المباريات ولدينا عمل شاق.. واستثمرنا اللقاء الماضي في إراحة بعض العناصر وفريقنا يضم لاعبين بإمكانيات فنية عالية”.

من جانبه صرح لاعب نادي الهلال محمد البريك: “علينا العمل والتركيز في المباريات المقلبة؛ لمواصلة سلسلة الانتصارات”.

وتابع: “نخوض مباراة هامة غدا أمام فريق الفيصلي وعلينا تحقيق الفوز والابتعاد بالصدارة.. ونطمح لتحقيق جميع البطولات وسنبذل كل مافي وسعنا للإسعاد جماهيرنا الغالية”.

وتحدث عن الحضور الجماهيري، قائلا: “جماهير الهلال لاتحتاج إلى رسالة للحضور ومساندتنا، فهم دائماً خفلنا”.