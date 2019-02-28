تعنيف كوفاتش لرافينيا بسبب شكواه

شدد مدرب فريق بايرن ميونخ نيكو كوفاتش اليوم الخميس، هجوما ضد لاعبه البرازيلي رافينيا بسبب شكواه من عدم حصوله على وقت كاف للعب مع الفريق، الفائز بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) في المواسم الستة الأخيرة.

وأكد كوفاتش "لا يوجد أي فرد يضع نفسه فوق مصلحة الفريق والنادي واللاعبين أو يقوم بانتقاد المدرب".

وانتقد رافينيا مدرب بايرن عقب فوز الفريق البافاري 1 / صفر على ضيفه هيرتا برلين يوم السبت الماضي ببوندسليجا، مشيرا إلى أنه لم يلعب منذ مطلع شباط/فبراير الجاري.

لكن كوفاتش أكد أيضا أن رافينيا اعتذر له الآن، ولذلك فإن "القضية انتهت".

وسئل كوفاتش أيضا عن توماس مولر مهاجم بايرن الذي خسر مكانه في القائمة الأساسية للفريق، لكنه أكد على أنه "من الآن فصاعدا سوف أتحدث فقط عن اللاعبين الذين يلعبون. جميع اللاعبين الآخرين سيعودون للأضواء عندما يشاركون".

ويحتل بايرن المركز الثاني في ترتيب بوندسليجا حاليا، برصيد 51 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف منافسه العتيد بوروسيا دورتموند (المتصدر)، فيما يحتل بوروسيا مونشنجلادباخ المركز الثالث برصيد 43 نقطة، بفارق نقطة أمام لايبزج صاحب المركز الرابع.

ويحل بايرن ضيفا على مونشنجلادباخ بعد غد السبت في بوندسليجا، حيث تحوم الشكوك حول مشاركة النجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري وحارس المرمى المحنك مانويل نيوير، اللذين يعانيان من المرض، بالإضافة إلى معاناة أريين روبن وديفيد ألابا وليون جوريتسكا من الإصابة.

وربما يقوم رافينيا بتعويض غياب ألابا حال عدم جاهزية الظهير الأيسر النمساوي للمشاركة في اللقاء.