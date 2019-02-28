غياب نجم الهلال السعودي عن مواجهة الفيصلي

تلقى نادي السعودي الهلال، خبر سئ قبل مباراته الالقادمة أمام الفيصلي، المقرر لها غدا الجمعة، ضمن الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخرج البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب وسط الهلال من حسابات الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للفريق، قبل مباراة الفيصلي.

وقال الحساب الرسمي لنادي الهلال على "تويتر"، إن قائمة الفريق لمباراة الغد، خلت من اسم البرازيلي كارلوس إدواردو، بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية، أثناء مران الفريق مساء اليوم.

وانضم بذلك إدواردو لقائمة الغائبين عن الهلال في مباراة الغد، والتي تضم نواف العابد، عبدالله عطيف وسلمان الفرج.