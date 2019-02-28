ديربي الغضب اشتباك اتحادي أهلاوي للخروج من الدوامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري _ الدمام

ستتحول قمة الأهلي والاتحاد في الجولة الـ22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى «ديربي الغضب» عندما يلتقيان على استاد الملك عبدالله بجدة مساء اليوم، في ظل تنافسهما المثير للخروج من دوامة الأحزان والخسائر ومصالحة جماهيرهما التي تذهب إلى الجوهرة المشعة ولديها الكثير من الهواجس السلبية.

يخوض الفريقان اللقاء وكلاهما غير راض عن وضعه في كبرى المسابقات السعودية، الأهلي المنافس الرئيس على بطولات الأعوام الخمسة الماضية، يقبع في المركز الخامس بـ»36 نقطة» وتلقى خسارة مؤلمة في الجولة الماضية أمام الفتح بهدفين مقابل هدف، ويأمل تصحيح مساره، والاتحاد يعيش أسوأ موسم في تاريخه، وبات على بعد خطوات قليلة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى، بعد أن تمسك بالمركز قبل الأخير على مدار الجولات الماضية، وزادت جراحه بخسارة قاسية أمام الهلال بهدفين دون مقابل في الجولة الأخيرة.

تفوق أهلاوي.. والسومة والمولد الهدافان

لم يسجل الاتحاد أي انتصار في ديربي جدة ضمن مباريات دوري المحترفين في آخر 13 مواجهة للفريقين من أصل 22 مباراة .

آخر فوز للاتحاد على الأهلي قبل 7 سنوات، وكان في الدور الثاني من موسم 2011 /2012 بهدف دون مقابل.

فاز الأهلي في 9 مواجهات مقابل 6 انتصارات للاتحاد.. وحضر التعادل في 6 مواجهات.

يتفوق الأهلي في مجموع الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة، بتسجيله 34 هدفا مقابل 23 هدفا للاتحاد.

السوري عمر السومة مهاجم الأهلي هداف المواجهات المباشرة بين الفريقين في الدوري، بعد أن تمكن من هز شباك الاتحاد 7 مرات .

فهد المولد هو هداف الاتحاد أمام الأهلي بتسجيله 3 أهداف.

يملك الأهلي النتيجة الأكبر المسجلة في مواجهات الفريقين، حيث فاز 4 /1 في الدور الثاني موسم 2016/2017، و4 /2 في الدور الثاني موسم 2015/2016.

النتيجة الأكبر التي حققها الاتحاد 3 /1 وحققها في الدور الأول من مواسم 2010/2011.

التقى الفريقان في شهر فبراير 4 مرات، فاز الاتحاد في واحدة وكذلك الأهلي، وتعادلا مرتين.

عبدالغني يعود بعد غياب 12 عاما

يظهر المخضرم حسين عبدالغني في ديربي جدة بعد غياب استمر 12 عاما، حيث كان في فترة سابقة أحد عناوين الإثارة في مباريات الفريقين.

شارك عبدالغني مع الأهلي في أكثر من 40 لقاء ديربي قبل رحيله نهاية عام 2007 عن صفوف الفريق، ويدخل مواجهة اليوم بذكريات غير سعيدة، بعد أن طرد في آخر ديربي له بشعار الأهلي موسم 2007، في اللقاء الذي كسبه الاتحاد بثنائية نظيفة.

وتشهد مواجهة الديربي 8 أسماء جديدة تشارك للمرة الأولى، ويبرز في الاتحاد مروان داكوستا، وجاري رودريجيز، وألكسندر بريجوفيتش، وسيكو سانوجو، وعبدالعزيز البيشي، وعبدالله العمار، ومن الأهلي يشارك للمرة الأولى الثلاثي الأجنبي إيرلان سانتوس وستانشيو نيكولاي، وكلاوديو بايزا، بعد التعاقد معهم في الميركاتو الأخير.

أوراق وأهداف الاتحاد:

أول مهمة لمدربه الجديد القديم التشيلي لويس سييرا.

الرغبة في أن يكون الديربي بداية الانطلاقة نحو مراكز الأمان هربا من خطر الهبوط.

الغياب التهديفي لخط هجومه.

الخسارة تعني تأزم موقف الفريق بالدوري.

عودة كارلوس فيلانويفا لقيادة خط وسط الفريق.

استغلال عامل السرعة في الارتداد السريع عن طريق الثنائي فهد المولد وردوريغو.أوراق وأهداف الأهلي: