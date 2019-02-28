شكرا لقرائتكم "مارس" يحمل ذكريات مميزة للاتحاد في ديربي جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يحمل شهر مارس ذكريات جيدة للاتحاديين خلال مواجهاتهم أمام غريمهم التقليدي الأهلي في ديربي جدة، حيث يلتقي الفريقان يوم الجمعة والذي يصادف الأول من شهر مارس.

ويمني الاتحاديون النفس في أن يواصل فريقهم تفوقه على غريمهم التقليدي الأهلي في شهر مارس ويحقق 3 نقاط قد تكون الأغلى في تاريخ مواجهات الديربي، ولم يعرف الاتحاد طعم الخسارة خلال مواجهاته الخمس أمام الأهلي والتي كانت في شهر مارس، حيث انتصر في 4 مواجهات وتعادل في مواجهة.

وكانت أول مواجهة بينهما في شهر مارس كانت في عام 2000 حينما التقوا في الدوري وحينها فاز الاتحاد بنتيجةٍ كبيرة قوامها 4-2، وفي عام 2006 التقى الفريقان في مارس خلال مواجهتي الذهاب والإياب، حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل 2-2 حيث سجل للاتحاد السيراليوني محمد كالون ومحمد نور، وسجّل للأهلي حسين عبدالغني والمغربي عبدالحق آيت العريف، وفي مواجهة الإياب تعادل الفريقان 1-1 حيث سجّل للأهلي مهاجمه اليوغسلافي ديان وسجّل هدف الاتحاد محمد نور.

وفي موسم 2007.. التقى الفريقان في الدوري السعودي وفاز الاتحاد بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها المدافع حمد المنتشري والبرازيلي فاغنر والغيني الحسن كيتا، ليكرر تفوقه في عام 2010 بفوزه بهدف نظيف سجله لاعبه مناف أبوشقير.

وآخر لقاءاتهما في مارس كانت عام 2012 حينما حقق الاتحاد الفوز بهدف نظيف سجله مهاجمه السابق نايف هزازي، وهو آخر فوز اتحادي في الدوري على غريمه التقليدي.