شكرا لقرائتكم برشلونة يمدد عقد جوردي ألبا 5 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الخميس أن الظهير الأيسر الدولي جوردي ألبا مدد عقده مع الفريق لمدة خمسة أعوام حتى 2024.

وجاء في بيان نشره النادي الكتالوني "توصل برشلونة وجوردي ألبا إلى اتفاق لتمديد العقد للأعوام الخمسة المقبلة، حتى 30 يونيو 2024"، مضيفا "تم تحديد بند فسخ العقد بـ 500 مليون يورو".

وكان ألبا صرّح في يناير الماضي، قائلا "إنه نادي حياتي. أمضيت ثمانية أعوام، بين 1998 و2005، عندما كنت صغيرا. اضطررت للرحيل ولكني صارعت للعودة مع عائلتي إلى أفضل نادٍ في العالم. أريد أن أنهي مسيرتي مع برشلونة".

وخاض ألبا (29 عاما)، الذي تأسس في أكاديمية "لا ماسيا"، بقميص برشلونة 282 مباراة وسجل 14 هدفا منذ عودته إلى كتالونيا قادما من فالنسيا عام 2012. وساهم اللاعب الدولي الإسباني (67 مباراة دولية، 8 أهداف) في فوز فريقه بلقب الدوري وكأس ملك إسبانيا أربع مرات، كما أحرز دوري أبطال أوروبا عام 2015.

ووصلت المفاوضات بين الطرفين إلى خواتيمها السعيدة بعد فترة حامت الشكوك خلالها حول مستقبل ألبا، الذي كان عبّر في وقت سابق عن عدم رضاه عن كيفية سير المفاوضات.

ويتصدر برشلونة "الليغا" برصيد 57 نقطة بفارق 7 نقاط عن وصيفه أتلتيكو مدريد، فيما حجز يوم الأربعاء بطاقته إلى المباراة النهائية للكأس على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد بفوزه 3-صفر إيابا بعد تعادلهما 1-1 ذهابا في نصف النهائي.