شكرا لقرائتكم سواريز: تأهلنا للنهائي عن جدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة أن المباراة أمام ريال مدريد يوم الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا أكدت مدى اهتمام الفريق بمسابقة كأس إسبانيا من ناحية ومدى قدرة الفريق على التعامل مع مثل هذه المباريات القوية والمواقف الصعبة.

وتغلب برشلونة على مضيفه ومنافسه التقليدي العنيد ريال مدريد 3 - صفر ليفوز 4 - 1 في مجموع المباراتين بعدما تعادل الفريقان 1 - 1 ذهابا على ملعب برشلونة.

وتأهل برشلونة إلى نهائي الكأس للموسم السادس على التوالي وأصبح على بعهد خطوة واحدة من الفوز باللقب للموسم الخامس على التوالي. وقال سواريز، الذي سجل الهدف الأول والثالث للفريق وساهم بشكل كبير في الهدف الثاني الذي جاء عبر النيران الصديقة: سارت المباراة بشكل جيد في الشوط الأول وكنا في غاية الحرص وتمسكنا بالأمل في الفوز بالمباراة.

وأوضح في تصريحات إعلامية: نزلنا إلى أرض الملعب في الشوط الثاني ولدينا الثقة والإصرار على هز الشباك والفوز في اللقاء. برشلونة يضم بين صفوفه أفضل لاعبي العالم وفي مقدمتهم ميسي.

وأضاف: برشلونة يتميز بأنه فريق يقدم أفضل ما لديه من أداء في مثل هذه المباريات الصعبة والحاسمة... لم تكن نتيجة مباراة الذهاب لصالحنا لكننا حققنا الفوز إيابا وتأهلنا للنهائي عن جدارة.

وأشار: فوزنا في المباراة يؤكد مدى اهتمامنا بمسابقة الكأس ويرد على المزاعم بأننا نستهين بهذه البطولة. النتائج تتحدث عن نفسها حيث نخوض المباراة النهائية للبطولة للموسم السادس على التوالي.