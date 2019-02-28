مونفيس إلى نصف نهائي دورة دبي

اسماء السيد - بلغ الفرنسي غايل مونفيس الدور نصف النهائي من دورة دبي في كرة المضرب بفوزه بثلاث مجموعات على منافسه الليتواني ريكارداس بيرانكيس 6-1 و6-7 (3-7) و6-2 الخميس في مباراة استمرت أكثر من ساعتين.

وهي المرة الثالثة تواليا التي يبلغ فيها مونفيس الدور نصف النهائي بعد ان تأهل الى دور الأربعة في دورتي صوفيا وروتردام في آخر مشاركتين له وتوج بطلا للأخيرة في 17 الحالي رافعا عدد ألقابه الى ثمانية في مسيرته.

وبغض النظر عن النتيجة التي سيحققها في الأدوار المقبلة من دورة دبي، فإنه سيكون الفرنسي الأعلى تصنيفا لدى صدور تصنيف اللاعبين المحترفين الجديد الاثنين المقبل.

حسم مونفيس المجموعة الأولى في صالحه بسهولة، لكنه واجه صمودا كبيرا في الثانية حيث فرض عليه منافسه المغمور الذي يحتل المركز 113 عالميا خوض جولة فاصلة حسمها الليتواني في صالحه ليخوض اللاعبان مجموعة ثالثة حاسمة كانت من نصيب الفرنسي بسهولة.

وقال مونفيس بعد المباراة "كان الأمر صعبا من الناحية النفسية (عدم حسم المباراة في المجموعة الثانية)، كان يتعين عليّ استعادة عافيتي" مشيدا "بشجاعة" منافسه "الذي صعد الى الشبكة وجعل المهمة أكثر صعوبة عليّ".

وسبق لمونفيس ان تخطى الكرواتي مارين تشيليتش في الدور الأول ثم القبرصي ماركوس بغداديس.

ويلتقي مونفيس في الدور التالي مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي عانى الأمرين لتخطي البولندي هوبرت هوركاتش بفوزه عليه 7-6 (7-4)، و6-7 (1-7) و6-1.