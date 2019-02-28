Livehd7 يلا شوت النصر والشباب اليوم “دوري بلس” مشاهدة رابط مباراة الشباب ضد النصر بث...

النصر يتقدم الآن لايف نرصد ونتابع معكم يلا شوت النصر والشباب اليوم دوري بلس livehd7 الاسطورة، مباراة الخميس 28-2-2019، مباريات السعودية الآن بالدوري السعودي، على قناة السعودية الرياضية، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءًا بالتوقيت السعودي، ونتابع معكم الأخبار المتنوعة حول المباراة والملعب والتعليق والقنوات الناقلة للحدث الهام

يلا شوت النصر والشباب

انتهت مباراة الذهاب بفوز نادي النصر على الشباب بهدف نظيف سجله اللاعب أحمد موسى في الدقيقة 35 في مباراة شهر نوفمبر الماضي 2018، واليوم هي مباراة الإياب بالدوري، وهي مباراة ساخنة، نظرًا لأن كلا الفرق تتنافس على الوصول لقمة الدوري السعودي الممتاز، ونتابع معكم ترتيب الفرق بالدوري السعودي السطور المقبلة

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يلا شوت النصر والشباباستعد المدير الفني فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر للمباراة جيدًا، وذلك بعد أن اختتم النادي التدريبات، واستعد النصر لمواجهة الشباب بالمساء، وركز فيتوريا على الجوانب الخاصة باللياقة، وأجرى مع اللاعبين العديد من الجمل التكتيكية، من أجل ضمان الإستعداد الكامل للقاء.

ترتيب الفرق في الدوري السعودي

يحتل نادي النصر المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، وذلك من أصل 21 مباراة خاضها، فاز النصر في 14 مباراة، وتعادل في 4 مباريات وخسر في 3 مباريات، ونتابع معكم أن نادي النصر له من الأهداف 41 هدف، وعليه 19 هدف، أي أن فارق الأهداف له بمقدار 22 هدف.

بينما نادي الشباب يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة، من أصل 21 مباراة خاضها النادي، فاز في 11 مباراة، وتعادل في 7 مباريات كاملة، وخسر في 3 مباريات، وله أهداف 28 بالدوري، وعليه 13 هدف، أي أن فارق الأهداف له هو 15 هدف حتى الآن.

فرص الفريقين بالوصول للصدارة

تكمن فرصة نادي الشباب صعبة في حالة الخسارة اليوم، لأنه يبتعد بمقدار 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني نادي النصر، ففي حالة فوز النصر يرتفع رصيده إلى 49 نقطة، بفارق 9 نقاط عن نادي الشباب، أي أنها سوف تكون مهمة صعبة للحاق به، ولكن في حالة فوز الشباب اليوم، سوف يتقلص الفارق بينه وبين نادي النصر إلى 3 نقاط فقط، وهي تكون فرصة سانحة للتخطي في المباريات المقبلة، ومن ثم التفكير في الوصول لنادي الهلال المتصدر لجدول الترتيب.

نتائج الفرق السابقة

التقى الناديين في 75 مباراة من قبل، فاز نادي الشباب في 28 مباراة على نادي النصر، بينما فاز نادي النصر في 26 مباراة على نادي الشباب، وحسمت التعادلات الإيجابية والسلبية في 21 مباراة بينهم، وبدأت اللقاءات بين الناديين منذ عام 1991، عندما فاز الشباب على النصر 1-0، وقد فاز الشباب على النصر بنتيجة 6-1 في عام 2004، وذلك في أكبر النتائج بين الفرق.

سجل الأبطال في الفوز بالدوري

يعد نادي النصر صاحب مرات فوز أكثر من نادي الشباب، حيث فاز نادي النصر في سبع مناسبات بالدوري السعودي الممتاز، وآخرهم في عام ألفان وخمسة عشر، بينما نادي الشباب فاز ببطولة الدوري في ست مناسبات، آخرهم في عام ألفان وإثني عشر، وقد حصل نادي النصر على الوصافة في خمس مناسبات من قبل، آخرهم في عام ألفان وخمسة عشر، وحصل نادي الشباب على الوصافة في خمس مناسبات أيضًا آخرها في عام ألفان وإثنى عشر.

توقيت بث المباراة

نتابع معكم المباراة لايف في تمام الساعة 8:30 مساءًا بتوقيت السعودية على قناة السعودية الرياضية إتش دي، وعلى قناة دوري بلس السعودية، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر التحديثات الإخبارية الهامة، وسوف نتابع معكم القناة الناقلة للبث المباشر ونقوم بوضعها بالمقال مع التحديث المستمر، ونتابع معكم مباريات اليوم.

بطاقة المباراة

مباراة النصر والشباب

الدوري السعودي الأسبوع 22

التوقيت الساعة 8:30 مساءًا بالتوقيت السعودي

تقام على إستاد الأمير فيصل بن فهد “الملز”

تعليق عبد الله الحربي وجعفر الصليح

مباراة الإياب

انتهت مباراة الذهاب 1-0 لصالح النصر

قنوات البث السعودية الرياضية ودوري بلس

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