الأسطورة لايف مباشر Alnassr HD .. الآن رابط مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر يلا شوت حصري KSA...

الاسطورة كورة لايف مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر يلا شوت حصري KSA SPORT كورة لايف اون لاين، ينتظر عشاق كرة القدم السعودي مباراة هامة وقوية تجمع ما بين فريق النصر وفريق الشباب، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين، لنتعرف أكثر من خلال هذ المقال عن موعد اللقاء والقنوات الناقلة المجانية، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة النصر والشباب اونلاين.

مباراة النصر والشباب بث مباشر

كورة لايف مباراة النصر والشباب بث مباشر، والجدير بالذكر أن فريق النصر قد فاز على نظيره فريق الفيحاء بنتيجة 1-0، وذلك في المباراة الأخيرة التي جمعت بينهم في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويدخل النصر هذا اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن فريق الهلال الذي يحتل صدارة الجدول، وقد خاض النصر 21 مباراة، استطاع الفوز في 14، وحقق التعادل 4 مرات، وخسر 3، أما عن فريق الشباب يدخل هذا اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة، حيث يفرق 12 نقطة عن صدارة الجدول، وقد خاض الشباب 21 مباراة، تمكن من الفوز في 11 مباراة، وتعادل في 7، وتلقي الهزيمة 3 مرات، دوري بلس مباراة النصر والشباب بث مباشر.

موعد مباراة النصر والشباب

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء اليوم في تمام الساعة 7.30 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 8.30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 9.30 مساءً بتوقيت الإمارات، على ان تقوم قناة السعودية الرياضية 1 ودوري بلس 1 ببث اللقاء على شاشتهما، وسوف يعلق على قناة السعودية الرياضية المعلق عبدالله الحربي، وعلى قناة دوري بلس المعلق جعفر الصليح.

مشاهدة مباراة النصر والشباب