بالفيديو.. تريزيجيه يصنع هدفًا في كأس تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني
صنع محمود حسن "تريزيجيه" هدفًا التعادل لصالح قاسم باشا في إياب ربع نهائي كأس تركيا أمام بلدية آكهيسار سبور على ملعب رجب طيب أردوغان.
وحصل تريزيجيه على بينية في الدقيقة 37 من عمر المباراة داخل منطقة الجزاء، ليقوم بلعب تمريرة عرضية أرضية إلى بانجالي فودي كويتا الذي أسكنها في الشباك من لمسة واحدة.
وانتهت مباراة الذهاب خارج الأرض بخسارة قاسم باشا بنتيجة 2-0، وهو ما يجعل التعادل غير مفيد في لقاء العودة.
واستطاع تريزيجيه قبل مباراة اليوم أن يصنع 6 أهداف مع قاسم باشا خلال الموسم الحالي، ليكون هذا الهدف السابع له، بينما تمكن من تسجيل 6 أهداف آخرى.
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