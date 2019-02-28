حوار.. دودو الجباس: دجلة قادر على البقاء في الدوري.. ورفضت "بيع القضية"

محمد اسماعيل - القاهرة - حاوره ـ عبد الرحمن طارق:

يؤمن دودو الجباس، مُهاجم فريق وادي دجلة، أن صفته الحالية كقائد للفريق توجد عليه ألا "ينط من المركب" ويُقاتل مع فريقه حتى يتحسن موقعهم بالدوري؛ حيث يحتلون المركز الأخير في جدول المسابقة برصيد ٢١ نقطة.

الخليج 365 حاور قائد الفريق دودو الجباس في محاولة للتعرف على أسباب تذيل الفريق جدول الدوري وهل هو قادر على البقاء أم لا، بالإضافة إلى تعليقه على أداؤه مع الفريق هذا الموسم، وفيما يلي نص الحوار:

* كيف ترى وضع وادي دجلة في جدول الدوري؟

الوضع صعب جدًا.. هذا المركز لا يليق بوادي دجلة الذي ينافس دائمًا على المراكز المتقدمة في الدوري؛ نعاني من سوء توفيق والجميع في حالة حزن بسبب مركزنا الحالي في المسابقة.

* وهل الفريق قادر على البقاء في الدوري؟

- نعم وادي دجلة يمتلك لاعبين شباب على أعلى مستوى ينتظرهم مستقبل بارع بالإضافة إلى اللاعبين الخبرات ومبارياتنا المقبلة ستكون بمثابة مباريات الكأس سنبحث عن الفوز فقط خاصة وأن المكسب يعزز الثقة لدى اللاعبين ويرفع الفريق لثلاث مراكز على الأقل في جدول المسابقة.

* لماذا وصل وادي دجلة لهذه المرحلة رغم الإمكانيات؟

- وادي دجلة من أول الفرق التي طبقت سياسية الاعتماد على الناشئين ففي كل تشكيل أساسي نخوض به المباريات هناك ما لا يقل عن ٨ عناصر شابه به وبالفعل نجحنا في تطبيق فكر تاكيس جونيس المدير الفني للفريق خاصة وأن الطريقة في غاية الصعوبة ولكن هذا استغرق وقتًا كثيرًا بالإضافة إلى سوء التوفيق.

بمعني؟

نحن في جميع المباريات هذا الموسم نستحوذ على الكرة بشكل تام حتى أمام الأهلي والزمالك وبيراميدز ونصل لمرمى الخصم أكثر من مرة ولكن نواجه سوء توفيق كبير جدًا.

* مع أم ضد الاعتماد على الناشئين؟

- الاعتماد على الناشئين شيء جيد بالطبع ووادي دجلة حريص على تقديم جيل جديد من اللاعبين المميزين للكرة المصرية ونجح في ذلك من خلال انضمام محمد محمود لاعب الفريق السابق للمنتخب وأصبح من عناصر أجيري الأساسية وبعدها للنادي الأهلي وهناك أكثر من لاعب مميز فالتجربة تكلل بالنجاح ولكن في انتظار التوفيق.

* لماذا لم تظهر بمستواك المعتاد هذا الموسم؟

- طريقة اللعب تلزمني بتنفيذ مهام خاصة لمساعدة زملائي وخاصة الجناحين الهجوميين، تاكيس يعتمد عليّ في تنفيذ بعض المهام الخططية داخل الملعب وهذا يحدث في الكرة الحديثة أن نرى المهاجم في وسط الملعب أو على الأطراف لترك مساحة لبعض اللاعبين في العمق وداخل منطقة جزاء الخصم.

* هل تسعد بهذه المهام خاصة وأنها تبعدك على إحراز الأهداف؟

- أنا لاعب وقائد في الفريق انفذ تعليمات المدير الفني فقط لاغير؛ فهو يرى الأصلح للمكسب وعلى تفقيذه فقط.

* لماذا فضلت العودة للفريق في بداية الموسم رغم العروض القوية؟

- عندما قررت العودة من ليرس البلجيكي إلى الدوري المصري في بداية الموسم الحالي تلقيت عدة عروض من إنبي والمصري والإسماعيلي والاتحاد السكندري وسموحة ومصر المقاصة ولكن عندما تحدث معي ماجد سامي للعودة وافقت دون تفكير لعدة أسباب: حبي واحترامي للنادي والإدارة، قائد الفريق وحب اللاعبين المتواجدين لي خاصة أنني لست بغريب عليهم.

* ورغم سوء التوفيق فضلت عدم الرحيل في يناير أيضًا؟

- نعم تلقيت عروضًا في يناير ولكن إدارة النادي رفضت رحيلي وأنا كذلك نظرا لوضع الفريق الصعب في الدوري وهذا واجبي كقائد للفريق " مش هنط من المركب".

* في النهاية.. هل تحدثت مع تاكيس لتغير طريقة اللعب؟

- لم أتحدث مع تاكيس في ذلك فهو مدير فني وحدد ذلك منذ بداية الموسم من الصعب تغيريها ولكن نسعى لتحسين النتائج في الفترة المقبلة بالمباريات.