محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365: أعلن كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق الأبيض التي ستتوجه إلى أنجولا الجمعة. ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى، يوم الأحد المقبل فى العاصمة الأنجولية لواندا، فى إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفدرالية. ويحتل الزمالك المركز الرابع بمجموعته برصيد نقطتين، فيما جمع بترو أتليتكو 4 نقاط بالتساوي مع نصر حسين داي، وبتصدر جورماهيا الكيني المجموعة بـ6 نقاط. وجاءت القائمة التي ضمت 21 لاعبا، كالتالي: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"، وعماد السيد، وعمر صلاح. الدفاع : حمدي النقاز، وحازم إمام، ومحمود حمدي "الونش"، ومحمد عبد الغني، ومحمد عبد السلام، وبهاء مجدي، وعبد الله جمعة. الوسط: محمود عبد العزيز، ومحمد حسن، وفرجاني ساسي. وسط الهجوم: يوسف أوباما، وأحمد مصطفى "زيزو"، وإبراهيم حسن، وأيمن حفني، وأحمد مدبولي. الهجوم: عمر السعيد، وخالد بوطيب، وحميد أحداد. ويغيب عن الزمالك كل من: مصطفى فتحي ومحمود علاء للإصابة، وطارق حامد للإيقاف للحصول على الإنذار الثاني، ومحمود كهربا للإيقاف من الإدارة، ومحمد عنتر ومحمد إبراهيم لأسباب فنية.

كانت هذه تفاصيل خبر غياب 6 لاعبين عن قائمة الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو بالكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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