رياضة | إيكاردي يصدر بيانا رسميا للرد على إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيكاردي يصدر بيانا رسميا للرد على إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر إيكاردي مهاجم فريق إنتر ميلان بياناً منذ قليل عبر حسابه الرسمي بالإنستجرام لكشف خبايا جديدة حول توتر علاقته مع النادي.

وقال إيكاردي في بيانه: "لا أعرف ما إذا كان هناك احترام للإنتر من جانب أولئك الذين يتخذون القرارات، لقد أظهرت دائماً في أصعب الأوقات حبي للنادي".

واضاف "في تلك اللحظات قررت أن أبقى مع الإنتر بالرغم من شعوري ببعض المضايقات طوال الفترة الماضية، قررت دائماً البقاء رغم الهجوم".

وتابع: "على الرغم من كل شيء ، فقد قررت دائمًا البقاء لحبي لهذا القميص لقد رفضت العروض التي قد لن يرفضها الآخرون".

وواصل: "كنت مُصر دائماً على نسيان أي ألم شعرت به ، بهدف وحيد هو تقديم كل ما بوسعي لمساعدة الفريق".

وأردف: علمت أولادي حب هذا النادي، أدركت حلمي ، بالعودة إلى دوري الأبطال ، مع الفريق الذي كنت قائدًا له، لقد رفضت دائمًا محاولة مغادرة النادي في أول فرصة لأنني احترم المشجعين وزملائي في الفريق والنادي وجميع المدربين الذين مروا خلال وقتي هنا.

وتابع: "لقد تعاونت مع النادي ، سواء داخل الملعب أو خارجه أنا أعرف ما هو الحب بالنسبة إلى الإنتر ويعرف مشجعو الإنتر هذا لأنهم رأوا كيف عانيت ، وبكيت ، وحاربت وأخيراً استمتعت بهذه الألوان مع الإنتر يمكن للمرء أن يتحمل الكثير من كل شيء لكن الاحترام يظل سائد. هذه هي قيمي ، هذه هي القيم التي طالما حاربت من أجلها في قصتي في انتر".