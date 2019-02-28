رياضة | مفاجأت نارية في قائمة الزمالك لموقعة بترو أتلتيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأت نارية في قائمة الزمالك لموقعة بترو أتلتيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسرى كريستيان جروس ، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، عن قائمة الفريق التى سوف تسافر غد الجمعه ، متجهة الى انجولا ، لخوض مباراة بترو اتليتكو فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية ، والتى ستقام الأحد المقبل .

وضمت قائمة الزمالك التى أعلنها جروس لمواجهة بترو اتليتكو كلا من :

فى حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم " جنش " – عماد السيد – عمر صلاح

فى خط الدفاع : محمد عبد السلام – محمد عبد الغنى – حازم امام – حمدى النقاز – بهاء مجدى – عبد الله جمعه – محمود حمدى الونش

فى خط الوسط : يوسف اوباما – فرجانى ساسى – ايمن حفنى – محمود عبد العزيز – ابراهيم حسن – احمد مدبولي – محمد حسن – أحمد سيد زيزو -

فى خط الهجوم : عمر السعيد – حميد احداد – خالد بوطيب