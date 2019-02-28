رياضة | بفرمان من رئيس الزمالك.. مدرب جديد يقترب من قيادة الأبيض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بفرمان من رئيس الزمالك.. مدرب جديد يقترب من قيادة الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد أحداثًا جديدة داخل أروقة الزمالك، بشأن مستقبل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، واقتراب رحيله عن ولاية الفريق الفنية.

رئيس الزمالك، يدرس الإطاحة بالمدرب السويسري، حال تحقيق نتيجة سلبية في مباراة بيترو أتلتيكو الأنجولي بكأس الكونفدرالية.

الزمالك يحل ضيفًا على بترو أتليتكو الأنجولي، يوم الأحد المقبل ضمن منافسات دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأكد رئيس الزمالك للمقربين أن خالد جلال سيتولى المسئولية الفنية مشيرًا إلى أنه أصبح حر وغير مرتبط بعقد مع أي ناد بعد تركه تدريب فريق الشعلة السعودي مؤخرًا.