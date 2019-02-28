رياضة | حارس الشواكيش: لعبنا فى أجواء صعبة.. وكشري تسبب في الفوز الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس الشواكيش: لعبنا فى أجواء صعبة.. وكشري تسبب في الفوز الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد " أشرف بخيت" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة أن أجواء المباراة التى جمعت بينهم وبين فريق دمياط بالجولة الـ 20 من منافسات دورى القسم الثانى كانت صعبة، لكن لاعبى الشواكيش قد تمكنوا من الفوز بالثلاث نقاط .

وقال العنكبوت في تصريح خاص لـ "الخليج 365 الرياضي" أن أجواء المباراه كانت صعبة، للغاية، بسبب الرياح قويه الأمطار، وذلك كان له تأثير على أرضية الملعب، ولكن تركيز جميع اللاعبين، تسبب في تحقيق فوز كبير ومهم لنا، في مشوار الصعود للممتاز.

وأشار الى ان المدير الفني " أحمد كشرى" المدير الفنى للترسانة تحدث مع اللاعبين بين شطي اللقاء، وأبدى عدم رضاه، عن هدف واحد، وأكد الحاجة لإحراز المزيد من الأهداف، وهو ما تحقق خلال الشوط الثاني بإضافة 4 أهداف أخرى.

وأختتم تصريحه قائلآ "الترسانة تتواجد فى صدارة المجموعه الآن ولا ننظر للمنافسين ، ننظر فقط أمامنا وعلينا الفوز بجميع بالمباريات المتبقيه" .

يذكر أن الترسانه قد فاز على فريق دمياط بخمسة أهداف نظيفة عبر إيهاب فؤاد هدفين ، وهاشم رجب ،وحسين حمدى ، وهدف بالخطأ عن طريق لاعب دمياط أحمد ابو العباس.

وتحتل الترسانه صدارة المجموعه الثانيه برصيد ٤١ نقطة بفارق نقطة وحيدة، عن إف سي مصر الذى يحتل المركز الثانى .