رياضة | إف سي مصر يخطف فوز مثير من جمهورية شبين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إف سي مصر يخطف فوز مثير من جمهورية شبين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
خطف فريق إف سي مصر فوزا مثيرا على حساب فريق جمهورية شبين، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت الخميس، على ملعب استاد جامعة المنوفية، بالجولة الـ 20 للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني.
تقدم جمهورية شبين بهدف عن طريق الإفريقي "فاين" من تصويبة قوية، بالدقيقة 43، للشوط الأول، الذي شهد حصول ثلاث لاعبين على كروت صفراء، من جانب الحكم محمود عاشور، وهم : حميده علي لاعب نادي مصر بالدقيقة 34 للسقوط والمطالبة، بالحصول على ركلة جزاء، وفاين لاعب شبين لعرقلة الخصم، ومحمد ممدوح كيمو لاعب شبين بالدقيقة 44 لتعطيل الوقت.
وفي الشوط الثاني، شهدت الدقيقة 19 إحراز هدف التعادل لنادي مصر عن طريق "أحمد عجلة" من تمريرة البديل ويلز، وعقب الهدف مباشرة، أضاف "مصطفى سلطان" الهدف الثاني لنادي مصر في نفس الدقيقة، مستغلًا خطأ اللاعب كيمو ليقطع الكره، ويرواغ المدافع ويحرز هدف الفوز لفريقة.
خاض الجمهورية اللقاء بقيادة المدير الفني سمير كمونه، بتشكيل ضم: أحمد المحرات، وعمرو ثابت، ومحمد فتح الله، وعمار محسن، ومحمد ممدوح، وفاين، وأحمد أبو بكر موكشه، ومصطفى زيكو، وأيمن سعد، ومحمد الشعراوي، ووائل علي، وفي البدلاء تواجد، محمد الغندور، وأيمن العادلي، ومحمد صادق ميدو وأحمد الشرقاوي، ومصطفى هاني، وحسام فتحي، وجون مباتشو.
ودفع محمد صلاح المدير الفني لنادي مصر خلال اللقاء بتشكيل تكون من: سعيد فتحي، وأسامة رجب، وعلاء عطا، وابراهيم ابو الريش، وهشام عبد الحميد، ومحمد العديسي ورضا الويشي، وحميده علي، ومحمود اسماعيل رامبو، وأحمد عجله، ومصطفى سلطان، وفي البدلاء أحمد سعد، وبلال سالم، ومصطفى أمين، ومحمد سماره، ومحمد السيد ميخا، وأحمد الصعيدي، ووليز الفيس.
وشارك من بدلاء نادي مصر : ألفيز، وبلال سالم، وأحمد الصعيدي، على حساب حميده علي، وعلاء طه، ورضا الويشي، ودفع شبين بحسام فتحي، وجون مباتشو على حساب محمد الشعراوي وزيكو.
الفوز رفع رصيد نادي مصر إلى 40 نقطة بالمركز الثاني، بفارق نقطة عن الترسانة المتصدر، بينما توقف رصيد شبين عند 24 نقطة بالمركز السابع.
وأدار المباراة تحكيميا، محمود عاشور، وعاونه أحمد توفيق طلب، والسيد فؤاد، وحكم رابع رضا النعناعي.
ترتيب المجموعة الثانية
1- الترسانة 41 نقطة
2- إف سى مصر 40 نقطة
3- القناة 39 نقطة
4- سيراميكا 37 نقطة
5- كوكاكولا 36 نقطة
6- المريخ 26 نقطة
7- جمهورية شبين 25 نقطة
8- الشمس 25 نقطة
9- النصر 24 نقطة
10- الزرقا 23 نقطة
11- بورتو 22 نقطة
12- منتخب السويس 22 نقطة
13- دمياط 14 نقطة
14- أبى صقل 5 نقاط