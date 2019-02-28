رياضة | إف سي مصر يخطف فوز مثير من جمهورية شبين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إف سي مصر يخطف فوز مثير من جمهورية شبين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف فريق إف سي مصر فوزا مثيرا على حساب فريق جمهورية شبين، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت الخميس، على ملعب استاد جامعة المنوفية، بالجولة الـ 20 للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني.

تقدم جمهورية شبين بهدف عن طريق الإفريقي "فاين" من تصويبة قوية، بالدقيقة 43، للشوط الأول، الذي شهد حصول ثلاث لاعبين على كروت صفراء، من جانب الحكم محمود عاشور، وهم : حميده علي لاعب نادي مصر بالدقيقة 34 للسقوط والمطالبة، بالحصول على ركلة جزاء، وفاين لاعب شبين لعرقلة الخصم، ومحمد ممدوح كيمو لاعب شبين بالدقيقة 44 لتعطيل الوقت.