انت الان تتابع «القسم الثاني».. سقوط أسوان وفوز بني سويف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٢٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:٠٢ م
بني سويف
شهدت نتائج المجموعة الأولى "الصعيد"، ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من دوري القسم الثاني، خسارة أسوان أمام نظيره التحرير بأسوان بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول، أحرز الأهداف علي مصطفى وأحمد مجدي، وواصل فريق أسوان تصدره المجموعة برصيد 47 نقطة، بينما ارتفع رصيد تحرير أسوان للنقطة 21 محتلا المركز الـ12. وواصل بني سويف انتصاراته بالفوز على نظيره الوليدية بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير، ليرفع التليفونات رصيده عند النقطة 39 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الوليدية عند عشر نقاط في المركز الأخير.
ونجح تليفونات بني سويف في الفوز على مركز شباب ناصر ملوي 2/1، ورفع التليفونات رصيده للنقطة 35 محتلا المركز الـ3، بينما تجمد رصيد ملوي عند النقطة 14 في المركز الـ13. وتعادل المنيا مع الإعلاميين 2/2، ليرتفع رصيد المنيا للنقطة 32 في المركز الـ4، بينما ارتفع رصيد الإعلاميين عند النقطة 31 في المركز الـ5. وفاز
ونجح تليفونات بني سويف في الفوز على مركز شباب ناصر ملوي 2/1، ورفع التليفونات رصيده للنقطة 35 محتلا المركز الـ3، بينما تجمد رصيد ملوي عند النقطة 14 في المركز الـ13.
وتعادل المنيا مع الإعلاميين 2/2، ليرتفع رصيد المنيا للنقطة 32 في المركز الـ4، بينما ارتفع رصيد الإعلاميين عند النقطة 31 في المركز الـ5.
وفاز طهطا على ديروط 2/1، ليرتفع رصيد طهطا عند النقطة 25 في المركز الـ9، بينما تجمد رصيد ديروط عند النقطة 27 في المركز الـ6.
وتعادل الألمنيوم مع سوهاج 0/0، ليرتفع رصيد الألمنيوم عند النقطة 25 في المركز الـ8، بينما ارتفع رصيد سوهاج أيضًا للنقطة 25 في المركز الـ7 بفارق الأهداف.
ونجح الفيوم في الفوز على نظيره النصر للتعدين 1/0، ليرتفع رصيد الأول للنقطة 21 في المركز الـ11 بينما تجمد رصيد النصر عند النقطة 21 في المركز العاشر بفارق الأهداف.
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