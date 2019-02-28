انت الان تتابع محمد عودة يهاجم لجنة المسابقات بسبب الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٢٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:٣٦ م
ظهر محمد عودة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت، منفعلًا، بعد خسارته، أمام فريق الجونة، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، موجهَا نقده إلى لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بسبب ضغط المباريات، قائلًا خلال ظهور بعد نهاية المباراة، عبر قناة "أون سبورت": جدول الدوري غير عادل، كان يجب أن يتم تأجيل مباراة الجونة لما بعد مباراة الأهلي ثم نلعب المباراة أثناء فترة التوقف الدولي.
وواصل عودة حديثه، قائلًا: نلعب مباراة كل 48 ساعة، وفرق أخرى تحصل على راحة لأكثر من 10 أيام.. لعبنا أول من أمس مع الداخلية، واليوم أمام الجونة وبعد ذلك سنتوجه لمواجهة الأهلي الإثنين المقبل، لماذا كل هذا الضغط في حين أن الأهلي سيواجهنا وهو يحصل على راحة 10 أيام. وأضاف المدير الفني لبترجيت، قائلًا: "بعد
وواصل عودة حديثه، قائلًا: نلعب مباراة كل 48 ساعة، وفرق أخرى تحصل على راحة لأكثر من 10 أيام.. لعبنا أول من أمس مع الداخلية، واليوم أمام الجونة وبعد ذلك سنتوجه لمواجهة الأهلي الإثنين المقبل، لماذا كل هذا الضغط في حين أن الأهلي سيواجهنا وهو يحصل على راحة 10 أيام.
وأضاف المدير الفني لبترجيت، قائلًا: "بعد مباراة الأهلي سنحصل على راحة طويلة لأكثر من 10 أيام، فلماذا لا تتأخر المباراة بعض الأيام حتى نحصل على فرصة للتحضير".
وعن خسارة فريقه أمام الجونة، أجاب: "كنا الأفضل في المباراة ولكن أصحاب الأرض نجحوا في خطف هدفين، يمتلكون مدربا ميزا ولاعبين جيدين.. أداء اللاعبين تطور ونلعب للفوز بكل مباراة".
واختتم محمد عودة، قائلًا "نحاول التحضير لمواجهة الأهلي رغم ضيق الوقت من أجل تحقيق الفوز، وهو هدفنا في المواجهات المتبقية".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عودة يهاجم لجنة المسابقات بسبب الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.