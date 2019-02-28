هجوم كاسح من الجماهير على محمد صلاح بسبب صورة

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فتحت جماهير السوشيال ميديا النار على صلاح، وانهالت عليه بالتعليقات القاسية، بعد ساعات من كارثة قطار محطة مصر، وأيضًا فوز فريقه ليفربول بخماسية، في الدوري الإنجليزي

تعرض الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، لهجوم ناري، من بعض جماهيره على صفحات السوشيال ميديا (فيسبوك - تويتر - إنستجرام)، وذلك بعد أن قام بنشر صورة خاصة به على صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو مبتسم، حيث انقسم المتابعون في التفاعلات والتعليقات بين محبيه، حيث ظهرت الكثير من التعليقات السلبية، بسبب موعد نشر الصورة في الوقت الحالي، في ظل حالة الحداد التي تعيشها مصر بعد حادث القطار، الذي حدث أمس الأربعاء في محطة مصر.

وفتحت جماهير السوشيال ميديا النار على محمد صلاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت تعليقاتهم كالتالي.. تويتر كتب أحد متابعي النجم المصري محمد صلاح: "امسح يا صلاح امسح احنا موجوعين مش وقت صور خالص وكمان بتضحك"، وعلق آخر: "على الأقل يا صلاح ماتنزلش بوستات 4 أيام حداد يا أخي على اللي راحوا واعتبرهم مصريين

وفتحت جماهير السوشيال ميديا النار على محمد صلاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت تعليقاتهم كالتالي.. تويتر تويتر كتب أحد متابعي النجم المصري محمد صلاح: "امسح يا صلاح امسح احنا موجوعين مش وقت صور خالص وكمان بتضحك"، وعلق آخر: "على الأقل يا صلاح ماتنزلش بوستات 4 أيام حداد يا أخي على اللي راحوا واعتبرهم مصريين حتى". ورد متابع لصلاح: "مش وقتها خالص يا صلاح، مصر دلوقتى في وجع ودموع في كل بيت".. وآخر: "توقيت الصورة غير موفق يا صلاح.. البلد حزينة والناس كلها حزينة كنت صبرت يومين تلاتة على الأقل الدم ينشف". وفي تعليق: "كلنا زعلانين يا صلاح ومحروقين خليك زينا لأنك مننا، بلاش صور في الوقت الحالي مصر كلها بتعيط"، وكتبت أخرى: "البلد في حالة حداد ماكنتش متوقعة غير إنك ممكن تنزل حاجة بالشكل ده، وإنك تكون في حالة حداد معانا". — Mohamed Salah (@MoSalah) pic.twitter.com/qN8DU44nYK — Mohamed Salah (@MoSalah) February 28, 2019 إنستجرام — Mohamed Salah (@MoSalah)إنستجرام الانتقادات على صورة صلاح، جاءت أيضًا من متابعي «مومو» على موقع الصور الشهير، وكانت الردود: "يا عم صلاح مش وقتها خالص الصورة دي أبدًا أنت قدوة لينا.. مصر كلها حزينة على الناس اللي كل يوم بتموت، ده لما جار لينا بيموت مش بنشغل التليفزيون احترامًا للجار، ولو اشتغل بنوطي صوته تقديرًا للظروف، إحنا بنحبك عشان كدا بننتقد بعض التصرفات ونذكرك إنك مثال للأخلاق". وكتبت أخرى: "ماكناش مستنيين منك كده يا محمد.. وانت عارف إنك قدوة ومثل للشباب، المصلحة الشخصية مش أهم من حال بلدك"، وعلق آخر: "عيب عليك إنت قدوة لكل المصريين، ده بدل ماتنزل نعى أو أي حاجة تصبر بيها أهل الضحايا للأسف توقيت خاطئ ويا ريت تمسحها». ورد أحد المتابعين: "احذف الصورة يا أبو مكة، القلب لا زال يعتصر حزنا وألما على الموتى المحروقين وعلى المصابين الذين يعانون أشد الآلام وهم كلهم بمثابة أهلك من الشعب الطيب.. مصر كلها في عزاء كبير.. ما زالت جماهير الملاعب تقف دقيقة صمت حدادًا على اللاعب سالا". فيسبوك فيسبوك لم يقف الهجوم على صلاح عند هذا الحد، بل علق أيضًا متابعو أفضل لاعب إفريقي مرتين على «الفيسبوك»، وقال أحد متابعيه: «مالهاش لازمة الصورة ديه في وقت زي ده.. فيه حداد"، وردت أخرى: «لا أكيد مش صلاح اللي منزلها أكيد فيه حاجة غلط". وكتب آخر: "إيه يا صلاح إنت ماسمعتش على اللي حصل في محطة مصر"، وكتبت إحدى رواد الفيسبوك: "مش وقتها الابتسامة دي والناس حزينة شيلها يا أبو صلاح". وفي النهاية ورغم الهجوم الكبير الذي تعرض له محمد صلاح، فإن هناك عددا من محبي الفرعون المصري، دافعوا عنه، وبرروا نشر صورة «مومو»، فرحًا بفوز فريقه مساء أمس الأربعاء، على نظيره واتفورد بخماسية في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأنفيلد، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج). كما أن صلاح قام بنعى ضحايا قطار محطة مصر والمصابين أمس الأربعاء على صفحته الشخصية على «تويتر»، وكتب: "خالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين". — Mohamed Salah (@MoSalah) خالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين... — Mohamed Salah (@MoSalah) February 27, 2019 — Mohamed Salah (@MoSalah)

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