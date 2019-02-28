إقالة مدرب فولهام الإنجليزي

الخليج 365-متابعات

أعلن نادي فولهام الإنجليزي لكرة القدم، إقالة مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري، بعد ثلاثة أشهر على توليه المسؤولية.

ولم يحقق رانييري سوى 12 نقطة في 16 مباراة قاد فيها الفريق، ليحتل

فولهام المركز التاسع عشر قبل الأخير، في ترتيب الدوري الإنجليزي مع

تبقى عشر مباريات على نهاية الموسم.

وقال النادي في بيانه اليوم الخميس أن لاعب الفريق السابق سكوت باركر

سيتولى المسؤولية خلفًا لرانييري، بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم .

وكان رانييري قد نجح في قيادة ليستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي

الممتاز في .2016