الان تتابع الشباب يعلن تشكيلته بالصينية أمام النصر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح - الخليج 365 تفاعل الحساب الرياضي الرسمي لنادي الشباب السعودي عبر “تويتر” مع الخبر الذي أطلقته وزارة التعليم بشأن تعلم اللغة الصينية في المدارس، وأعلن الحساب تشكيلة الفريق الشبابي أمام نظيره النصر باللغة الصينية. ويلتقي النصر والشباب بعد قليل ضمن لقاءات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الجولة الـ22 على ملعب إستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض. يذكر أن حسابات رسمية كوزارة التعليم و إمارات المناطق تفاعلت مع خبر تعليم اللغة الصينية وغردت بالصينية.

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