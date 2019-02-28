يوفنتوس يعلن موقف رونالدو النهائي من مواجهة نابولي

قام نادي يوفنتوس، اليوم الخميس، بحسم الموقف النهائي لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الكالتشيو، من المشاركة في مباراة نابولي، الأحد المقبل، في قمة منافسات الجولة الـ26 من الكالتشيو.

وكان رونالدو، تعرض لإصابة في الكاحل، وكشفت بعض التقارير إلى احتمالية غيابه عن مباراة فريقه المهمة ضد البارتينوبي.

وبحسب موقع الايطالي "كالتشيو ميركاتو" فإن يوفنتوس أعلن في تقرير رسمي، جاهزية اللاعب للمشاركة في المباراة، بعد أن تلاشت مخاوف إصابة الكاحل التي تعرض لها.

وكان رونالدو تدرب منفردًا، أمس الأربعاء، وتم إجراء اختبارات له على يومين، لضمان جاهزيته للمشاركة أمام نابولي.

ويغرد فريق السيدة العجوز، منفردًا في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة، بفارق 13 نقطة عن نابولي الوصيف.