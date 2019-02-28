شكرا لقرائتكم فولهام يقيل الإيطالي رانييري بعد ثلاثة أشهر من تعيينه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي فولهام الإنجليزي لكرة القدم، يوم الخميس، إقالة مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري، بعد ثلاثة أشهر على توليه المسؤولية الفنية للفريق المتواجد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولم يحقق رانييري سوى 12 نقطة في 16 مباراة قاد فيها الفريق، ليحتل فولهام المركز التاسع عشر قبل الأخير، في ترتيب الدوري الإنجليزي مع تبقي عشر مباريات على نهاية الموسم.
وقال النادي في بيانه يوم الخميس إن لاعب الفريق السابق سكوت باركر سيتولى المسؤولية خلفاً لرانييري، بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.
وكان رانييري قد نجح في قيادة ليستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2016.
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