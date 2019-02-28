شكرا لقرائتكم دورتموند يأمل هزيمة أوغسبورغ وتعثر بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتطلع فريق بوروسيا دورتموند المتصدر لزيادة الضغوط على فريق بايرن ميونخ، عندما يلتقي مع أوغسبورغ يوم الجمعة في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

وسيكون بوروسيا دورتموند في مواجهة سهلة نسبيا مع أوغسبورغ المتعثر مقارنة بالمواجهة التي تجمع بايرن ميونخ بمضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، صاحب المركز الثالث، يوم السبت.

وبينما تراجع أوغسبورج للمركز الخامس عشر، بفارق نقطتين عن فريق شتوتغارت، صاحب المركز الثالث من القاع الذي يخوض صاحبه دور فاصل للبقاء في البوندسليغا، وجد أيضا بوروسيا دورتموند صعوبة في تحقيق الفوز في مبارياته الأخيرة، وبسبب هذا تقلص الفارق بينه وبين بايرن ميونخ إلى ثلاث نقاط فقط.

وتحدث جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند بعد الفوز على باير ليفركوزن 3 - 2 يوم السبت الماضي، وهو الفوز الذي أنهى سلسلة عدم الفوز في آخر خمس مباريات بكافة المسابقات قائلا: كان انتصارا مهما. أعتقد أننا عدنا إلى الطريق الصحيح. وأضاف: حاليا، سنكون في موقف أفضل للدخول في المباريات المقبلة، لأننا كلنا نعتقد أننا قادرين على الفوز بمثل هذه المباريات.

وأكد: تنتظرنا مباراة صعبة أخرى يوم الجمعة. سنكون بحاجة للحفاظ على تركيزنا وأن نتدرب بشكل جيد.

ويأمل دورتموند أن يعود ماركو رويس قائد الفريق من الإصابة ليعزز خيارات الفريق الهجومية بعد عودة المدافع مانويل أكانجي في مباراة ليفركوزن. وخسر أوغسبورغ ثلاث مباريات متتالية ليدخل صراع البقاء ولكن المدير الرياضي ستيفان رويتر دعم مانويل بوم مدرب الفريق قائلا: أيا كان الأمر.

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بعد الخسارة 1 - 5 أمام فرايبورغ في الجولة الماضية، أكد بوم: نحن بحاجة للعب بشكل مختلف أمام بوروسيا دورتموند، اللاعبون قالوا هذا بأنفسهم، نحن مدينون بذلك، قبل أي شيء، للجماهير. يجب أن نقاتل في كل بوصة وأن نظهر وحدتنا.

ويواجه بايرن ميونخ أيضا مشاكل في الفريق، حيث يغيب آرين روبين وكورنتين توليسو بسبب الإصابة كما ضرب المرض خمسة لاعبين وهم الحارسين مانويل نوير وسفين أولريتش والمدافع ماتس هوميلز وفرانك ريبيري وروبرت ليفاندوفسكي.

وبينما تعثر دورتموند مؤخرا، تقدم بايرن ميونخ في الدوري، وتأهل في كأس ألمانيا وتعادل سلبيا مع مضيفه ليفربول في دور الستة عشر بدوري أبطل أوروبا.

ومع ذلك، يجب أن يحترموا فريق مونشنغلادباخ الذي فاز في مباراة الدور الأول بثلاثية نظيفة، والذي حقق تسعة انتصارات متتالية على أرضه هذا الموسم- على الرغم من انه بعدها تلقى الخسارة ثلاث مباريات متتالية على أرضه.

وقال ديرك بريمسير، مساعد المدرب في بوروسيا مونشنغلادباخ: سيكون من المهم أن نحمل ثقتنا في قدارتنا وقوتنا في هذه المباراة، أتوقع أن تكون مباراة مثيرة وفقا لجدول الترتيب الحالي، وكيفية دخول الفريقين للمباراة.

ويسعى فريق شالكه لإيقاف انزلاقه الذي جعله يحتل المركز الرابع عشر عندما يواجه ضيفه فورتونا دوسلدورف يوم السبت أيضا، والذي يشهد مواجهات نورنبرغ، متذيل الترتيب، مع ضيفه لايبزيغ، صاحب المركز الرابع، وباير ليفركوزن مع ضيفه فرايبورغ، وهيرتا برلين مع ماينز، وآينتراخت فرانكفورت مع هوفنهايم. وتختتم مباريات هذه الجولة يوم الأحد، حيث يلتقي فولفسبورغ مع فيردر بريمن، وشتوتغارت مع هانوفر.