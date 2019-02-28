إف سي مصر يكسر عقدة شبين ويواصل مطاردة الشواكيش على قمة القاهرة

واصل فريق إف سي مصر بقيادة المدير الفني المخضرم محمد صلاح زحفه نحو قمة مجموعة القاهرة، عقب فوزه على فريق جمهورية شبين بقيادة سمير كمونه بثلاثة أهداف

لهدف.

جاء ذلك في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على إستاد جامعة المنوفيه ضمن منافسات الجولة العشرون من دوري

القسم الثاني مجموعة القاهرة.

وبهذا الفوز يصعد فريق نادي مصر إلى المركز الثاني خلف الترسانة برصيد 40 نقطة ويتوقف رصيد شبين عند النقطه 25، الطريف أن هذا الفوز يُعتَبر الأول في تاريخ لقاءات الفريقين لصالح نادي مصر.