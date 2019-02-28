شاهد.. اللجنة المنظمة تعلن أسماء رؤساء مجموعات أمم أفريقيا

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية برئاسة المهندس هاني أبوريدة، اختيار رؤساء مجموعات البطولة، على النحو التالي: النحو التالي: عامر حسين رئيسا لمجموعة الإسكندرية عز الدين أحمد رئيسا لمجموعة السويس، يعاونه محمد صيام ومحمد خروشة محمد شيحة رئيسا لمجموعة الاسماعيلية Advertisements محمد ياسين رئيسا لمجموعة بورسعيد يعاونه طارق حسن عمار وليد مهدي رئيسا لمجموعة الدفاع الجوي

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