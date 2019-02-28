تعادل بطعم الهزيمة بين فاركو والأوليمبي في مجموعة بحري

تمكن فاركو بقيادة عبدالناصر محمد من إيقاف إنطلاق الأوليمبي بقيادة أحمد ساري وذلك عقب تعادل الفريقين بهدف لكلاً منهما في المباراة التي

أقيمت اليوم الخميس على ملعب الأول ضمن منافسات الأسبوع العشرون من دوري القسم الثاني مجموعة بحري.

بهذه النتيجة يصعد الأوليمبي للمركز الثالث برصيد 35 نقطة، وفاركو إلى 23 نقطة، ويأتي التعادل بطعم الهزيمة لكلا الفريقين حيث ينافس الأوليمبي على الصعود بينما يبحث فاركوا عن الدخول لمنطقة الأمان.