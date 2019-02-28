شاهد.. شريف إكرامي يتحدث عن إصابته ومدة غيابه عن الملاعب

تحدث شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن إصابته التي تعرض لها.

وكتب إكرامي على حسابه الشخصي على موقع تويتر: " ‏الحمد لله

على قضاء الله و قدره، الإصابه عباره عن تمزق في عضلة السمانه أغيب على أثرها من ٤ إلي ٦أسابيع تحددها استجابتي لطرق العلاج.

وأضاف حارس الأهلي: "إصابه في توقيت صعب لكن لا يوجد خيراً من قضاء الله وحكمته، كل التوفيق لزملائي الرجال و الجهاز الفني في المباريات الهامه القادمه و أعود أقوي بإذن الله".