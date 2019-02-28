مصطفى عبده يقود الحمام لفوز مهم على شباب تلا

دخل فريق الحمام الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني مصطفى عبده المنطقة الدافئة وذلك عقب فوزه علي شباب تلا بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس علي ملعب مركز شباب الحمام ضمن منافسات الجولة العشرون من المباراة التي أقيمت اليوم الخميس علي ملعب مركز شباب الحمام ضمن منافسات الجولة العشرون مندوري القسم الثاني مجموعة بحري. بهذه النتيجة يرتفع رصيد الحمام إلى 25 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب المجموعة في حين توقف رصيد تلا عند النقطة العاشرة في المركز الثالث عشر.

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