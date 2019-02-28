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المحلة يفلت من كمين الجزيرة ويعود بفوز غال

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حقق فريق غزل المحلة بقيادة المدير الفني خالد عيد، ثلاث نقاط غالية أدخلته في دائرة المنافسة برصيد 31 نقطه عقب الفوز على

الجزيرة بهدف نظيف في المواجهة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري القسم
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الثاني مجموعة بحري.

فيما تأزم موقف الجزيرة الذي صادفه سوء حظ غريب خلال المباراة، وأهدر ضربة جزاء، وتوقف رصيده عند النقطة  16 في المركز الثاني عشر من ترتيب المجموعة الثالثة.

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