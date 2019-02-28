أشرف صبحي يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم " كلاوس شورمان " رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث يرافقه شريف العريان أمين عام اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث وهاني فاروق نائب رئيس الاتحاد .

وأكد " الدكتور أشرف صبحي " خلال اللقاء أن لعبة الخماسي الحديث من أهم الألعاب الرياضية في مصر ، مشيراً إلى أن استضافة مصر لبطولة العالم للخماسي الحديث حالياً يأتي وفق رؤية الدولة لتنظيم واستضافة أكبر الأحداث العالمية والدولية بمنتهي الاحترافية .

وأضاف وزير الشباب والرياضة أنه تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي وإعلان فخامة الرئيس " عبدالفتاح السيسي " رئيس الجمهورية أسوان عاصمة للشباب الافريقي 2019 يمكن ان ننظم للدول الافريقية بعض الفعاليات الخاصة بلعبة الخماسي في أسوان لنشر وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية للعبة الخماسي الحديث بالدول الافريقية .

من جانبه أعرب " كلاوس شورمان " رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث عن شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة على استضافة مصر لبطولة العالم مشيداً بالتنظيم والاستضافة

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لجميع الفرق والمنتخبات .

وأضاف " شورمان " أن الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قرراستضافة مصر لاجراء بعض التجارب الخاصة بتطوير اللعبة في الجري والسباحة والرماية والتي سيتم إقرارها بمنافسات أولمبياد داكار 2022 .

وعلى هامش الزيارة حضر وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي فعاليات مسابقة ابداع لطلاب الجامعات المصرية والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة على مسرح الوزارة .

كان وزير الشباب والرياضة قد اعلن عن اطلاق بطولة العالم للخماسي الحديث التي تستضيفها مصر في الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى 3 مارس المقبل بنادي بلاتنيوم وبمشاركة 80 لاعب يمثلون 31 دولة وهي من ضمن البطولات العالمية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .