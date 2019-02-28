أشرف صبحي يستقبل أمين عام المنظمة الكشفية العالمية

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أحمد هنداوي الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية ، يرافقه عاطف عبدالمجيد أمين عام المنظمة الكشفية العربية ، خالد حسن رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصرية .
وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الحركة الكشفية المصرية حركة رائدة للشباب على كافة المستويات مُشيداً بدورها الفعال في تكوين مواطن صالح لنفسه ولوطنه .
وأضاف صبحي أن الحركة الكشفية العربية والعالمية هي فرصة كبيرة للشباب لتبادلثقافات الدول المختلفة والتعرف على الحضارات مشيراً إلى أن استضافة مصر المقرر اقامته بشرم الشيخ خلال الفترة من 1 إلى 12 سبتمبر 2020 بمشاركة 2500 من رؤساء وشباب الجمعيات الكشفية العالمية يمثلون 170 دولة حول العالم يأتي ضمن رؤية الدولة في استضافة العديد من الأحداث العالمية والدولية للشباب والرياضة
من جانبه أشاد أحمد هنداوي الأمين
حضر اللقاء رمزي هندي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية ، يوسف الورداني مساعد وزيرالشباب ، محمود حسن نائب رئيس اللجنة الفنية الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ، محمد مصطفى ئانب رئيس اللجنة الكشفية العربية ، محمد عمر رئيس المؤتمر الكشفي العالمي 2020 .
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